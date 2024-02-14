Зеленський шукатиме додаткової військової допомоги в Берліні, Парижі і Лондоні – The New York Times

Поки США зважують допомогу, Україна звертається за підтримкою до європейських союзників: очікується, що президент Володимир Зеленський шукатиме додаткової військової допомоги в країнах ЄС.

Про це пише американська газета The New York Times.

Цього тижня Зеленський поїде у турне Західною Європою, пише видання.

Український президент відвідає Париж, Берлін та, можливо, Лондон у рамках поїздки.

Паралельно буде проходити Мюнхенська конференція: з 15 по 18 лютого, яку він, ймовірно, також відвідає.

Мета турне - звернутися з проханням про додаткове фінансування для України на тлі підтримки з боку США, що зменшується, переговори про гарантії безпеки для України.

Зеленський подвоює свої дипломатичні контакти з Європою в надії почати заповнювати порожнечу, утворену місяцями американської нерішучості, оскільки дебати щодо відновлення військової допомоги Україні продовжуються у Вашингтоні.

Український лідер швидко похвалив двопартійну групу американських сенаторів, які ухвалили 60 мільярдів доларів допомоги його країні в той момент, коли українські солдати борються з нестачею зброї та боєприпасів, сказавши, що "постійна допомога США допомагає рятувати людські життя від російського терору".

Реакція в усьому українському політичному спектрі була схожою: усі прагнули висловити вдячність тим, хто підтримує уряд у Києві, водночас обережно не кажучи нічого, що могло б будь-яким чином поставити під загрозу подальші дебати.

Пакет допомоги все ще повинен пройти через Палату представників під керівництвом республіканців, де спікер Майк Джонсон сказав, що проігнорує його.

"Ми сподіваємося, що в результаті конструктивних дебатів і діалогу законопроект також отримає підтримку обох партій і буде прийнятий у Палаті представників США" – сказала віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Нам потрібна ця підтримка, щоб продовжувати боротися за нашу свободу та незалежність. Треба також надіслати чіткий меседж країні-агресору Росії про єдність демократичного світу та незмінне лідерство США у наданні всебічної допомоги Україні", - додала вона.

Але українці чітко усвідомлюють, що законопроект зіткнеться з жорстким опором з боку потужної фракції республіканців, яких колишній президент Дональд Трамп спонукав відхилити законопроект. Тож уряд Зеленського також все більше звертається до друзів ближче до дому.

Високопоставлений український чиновник на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішні дипломатичні дискусії, сказав, що перемога в Україні президента росії Володимира путіна "була б катастрофічною для Європи".

"Це може призвести до того, що він поширить свою агресію на інші країни регіону", - сказав він і додав, що європейці це розуміють, і це мотивує їх діяти, незважаючи на хвилювання по той бік Атлантики.

Зеленський, швидше за все, наполягатиме на більшій військовій допомозі під час візитів до Берліна, Парижа та, можливо, Лондона в рамках бурхливого туру цього тижня, який має збігтися з Мюнхенською конференцією з безпеки, щорічною зустріччю лідерів, зосередженою на міжнародній безпеці, зазначив український чиновник. сказав.

Офіс президента не коментує його плани поїздок з міркувань безпеки та попередив, що нічого не завершено, але Зеленський натякнув на дипломатичний зв’язок у нещодавній промові, сказавши, що його команда готується до конференції в Мюнхені.