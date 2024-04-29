Європейські банки заплатили кремлю €800 млн податків – Financial Times

7 найбільших банків за розміром активів в Європі заплатили кремлю більше 800 млн євро податків того року.

Це в чотири разі більше, ніж довоєнний рівень, попри обіцянки мінімізувати свою присутність в рф після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише британська газета Financial Times.

Серед банків Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo та OTP.

Усі вони повідомили про сукупний прибуток в розмірі 3 млрд євро в минулому році.

Прибуток втричі більшим, ніж в 2021 році, і частково був отриманий за рахунок коштів, які банки не можуть вивести з країни і це призводить до збільшення податкових виплат.

Податки, які сплачують європейські банки, становлять близько 0,4% всіх очікуваних неенергетичних доходів бюджету росії на 2024 рік, і є прикладом того, як іноземні компанії, які залишилися в країні, допомагають москві підтримувати фінансову стабільність, незважаючи на західні санкції.

Ми також писали, що ЄЦБ тисне на Raiffeisen, щоб той скоротив активи в росії.