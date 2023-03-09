Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції проти атомної енергетики рф – ЗМІ

росатом відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

Франція, Угорщина і Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти сектора російської атомної енергетики, в тому числі проти "росатома".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє агенція PAP.

"Найбільшим адвокатом співпраці у сфері атомної енергетики з росатомом є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти росатому. Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання" - повідомило одне з джерел в ЄС.

До Брюсселя також надходить інформація, що росатом у зв’язку з тим, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що росатом свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене з санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що росатом став проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою" - повідомило високопоставлене джерело в ЄС.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що росатом починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери" - сказав він.

Франція заявляла раніше, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині росатом будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".

Нагадаємо, сьогодні 9 березня Запорізька АЕС повністю знеструмлена через російські обстріли.