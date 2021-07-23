Франція відкрила кордони для українців
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
"Тепер офіційно: безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - зазначив Кулеба у Twitter.
Водночас, для в’їзду до Франції українцям знадобиться свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест.
Франція пускає громадян України, якщо вони вакциновані однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволені для використання на території Франції, уточнюють в МЗС.
До них належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.
Вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).
Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.
Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду.
Нагадаємо, що міжнародний туризм починає відновлюватися.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- ФОТО Надрукований на 3D-принтері перший сталевий міст відкрили в Амстердамі
- ФОТО В українських Карпатах туристи досі катаються на лижах
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"