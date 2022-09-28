RSS
НОВИНИ

Франція відправляє Україні корабель з гуманітарною допомогою

У рамках операції Корабель для України з французького порту Марсель у середу, 28 вересня, вирушить судно з гуманітарним вантажем.
Франція відправляє Україні корабель з гуманітарною допомогою Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє МЗС Франції.

"Понад 1 тисячу тонн гуманітарного вантажу буде доставлено в порт Констанца в Румунії. Цей вантаж дозволяє забезпечити пріоритетні потреби української влади", – йдеться у заяві.

Україні буде відправлено 15 пожежно-рятувальних автомобілів, вісім напівжорстких надувних човнів, а також 19 тонн спорядження для розмінування.

Крім того, Україна отримає 25 тонн медпрепаратів для невідкладної допомоги і реанімації та медичний автомобіль, оснащений рентгенівським обладнанням.

У складі вантажу – 60 тисяч продовольчих пайків, кожен з яких розрахований на дворазове харчування, 48 тонн готової їжі та 13 тонн молока, п'ять генераторів, будматеріали та брезент.

Франція також передасть мости, довжиною понад 200 метрів, які можна використати для оперативного ремонту цивільної інфраструктури України. Йдеться про три збірні мости Bailey, придбані у французького державного агентства Cerema, і три модульні сталеві мости від компанії Matière (один з них буде доставлений автотранспортом).

З Костанци вантаж доставлять до гуманітарного центру румунської Сучави, а звідти передадуть ДСНС, МОЗ, а також містам Чернігів, Харків, Одеса та Стрий.

У МЗС зазначили, що відповідно до зобов'язань, взятих країною на конференції у Лугано, Франція зосередиться на відновленні Чернігівської області.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 09 2022 18:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Оргія на Щекавиці. Українське життєлюбство проти російської некрофілії

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Хто вони, європейські посіпаки кремля. Три персонажі з країн ЄС, що беруть участь у псевдореферендумах на боці росії

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп

Нові правила отримання субсидій. Кому, скільки та як оформити, не відходячи від комп'ютеру

На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачі з-за кордону

На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачі з-за кордону

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Іранські БПЛА та ударні дрони, до створення яких причетні Китай та австрійський виробник двигунів – Том Купер, частина 3

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Брязкіт ядерною бомбою. В якийсь момент путіну доведеться визнати провал – Лоуренс Фрідман

Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Остання драма в ескалації путіна. Він намагається виграти час "тушками" - Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

Мобілізовані росіяни попадуть на фронт швидше, ніж мало б бути. Просто їх нема кому навчати –Том Купер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.