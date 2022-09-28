Франція відправляє Україні корабель з гуманітарною допомогою

У рамках операції Корабель для України з французького порту Марсель у середу, 28 вересня, вирушить судно з гуманітарним вантажем.

Про це повідомляє МЗС Франції.

"Понад 1 тисячу тонн гуманітарного вантажу буде доставлено в порт Констанца в Румунії. Цей вантаж дозволяє забезпечити пріоритетні потреби української влади", – йдеться у заяві.

Україні буде відправлено 15 пожежно-рятувальних автомобілів, вісім напівжорстких надувних човнів, а також 19 тонн спорядження для розмінування.

Крім того, Україна отримає 25 тонн медпрепаратів для невідкладної допомоги і реанімації та медичний автомобіль, оснащений рентгенівським обладнанням.

У складі вантажу – 60 тисяч продовольчих пайків, кожен з яких розрахований на дворазове харчування, 48 тонн готової їжі та 13 тонн молока, п'ять генераторів, будматеріали та брезент.

Франція також передасть мости, довжиною понад 200 метрів, які можна використати для оперативного ремонту цивільної інфраструктури України. Йдеться про три збірні мости Bailey, придбані у французького державного агентства Cerema, і три модульні сталеві мости від компанії Matière (один з них буде доставлений автотранспортом).

З Костанци вантаж доставлять до гуманітарного центру румунської Сучави, а звідти передадуть ДСНС, МОЗ, а також містам Чернігів, Харків, Одеса та Стрий.

У МЗС зазначили, що відповідно до зобов'язань, взятих країною на конференції у Лугано, Франція зосередиться на відновленні Чернігівської області.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання.