НОВИНИЗ міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортуванняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання
Німеччина вже підготувала до відправки в Україну десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.
Про це повідомляє сайт уряду ФРН.
Так, Німеччина готує відправити:
10 бруківок;
3 середні бруківки;
90 великовантажних причепів.
Також німці вже передали ЗСУ шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.
"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні ще шість зеніток Gepard.
Нагадаємо, на початку вересня Німеччина відмовила Україні у постачанні бронеавтомобілів Dingo. ЗСУ потрібні були ці машини для контрнаступу на Херсон.
Однак пізніше Німеччина все-таки передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II, а також 50 бронетранспортерів Dingo.
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28 09 2022 14:55 МЕДІА
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