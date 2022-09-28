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Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання

Ольга
Матарикіна
З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування
Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання
Німеччина вже підготувала до відправки в Україну десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.
 
Про це повідомляє сайт уряду ФРН.
 
Так, Німеччина готує відправити:
10 бруківок;
3 середні бруківки;
90 великовантажних причепів.
Також німці вже передали ЗСУ шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.
 
"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - йдеться у повідомленні.
 
 
Нагадаємо, на початку вересня Німеччина відмовила Україні у постачанні бронеавтомобілів Dingo. ЗСУ потрібні були ці машини для контрнаступу на Херсон.
 
 
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28 09 2022 14:55
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