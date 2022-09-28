Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання

З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування

Німеччина вже підготувала до відправки в Україну десяток мостоукладальних машин та майже сотню великовантажних причепів.

Про це повідомляє сайт уряду ФРН.

Так, Німеччина готує відправити:

10 бруківок;

3 середні бруківки;

90 великовантажних причепів.

Також німці вже передали ЗСУ шість кулеметів Maschinengewehr 3 (MG3) для броньованих ремонтно-евакуаційних машин та боєзапас на 30 000 гранат калібру 40 мм.

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання докладної інформації про способи та дати транспортування до моменту передачі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина відмовила Україні у постачанні бронеавтомобілів Dingo. ЗСУ потрібні були ці машини для контрнаступу на Херсон.