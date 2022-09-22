Німеччина передала Україні ще шість зеніток Gepard

Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок Gepard та 6000 боєприпасів до них.

Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ у четвер, 22 вересня.

Таким чином, в аресеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.

У повідомленні йдеться також про передачу 3000 одиниць 155-міліметрових снарядів.

Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих відстанях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350—400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4,5 км із місця.

Зазначимо, що на початку вересня Німеччина відмовила Україні у постачанні бронеавтомобілів Dingo. ЗСУ потрібні ці машини для контрнаступу на Херсон.

Однак пізніше Німеччина все-таки передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II, а також 50 бронетранспортерів Dingo.