Німеччина передала Україні ще шість зеніток Gepard
Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ у четвер, 22 вересня.
Таким чином, в аресеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.
У повідомленні йдеться також про передачу 3000 одиниць 155-міліметрових снарядів.
Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих відстанях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350—400 м/с, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4,5 км із місця.
Зазначимо, що на початку вересня Німеччина відмовила Україні у постачанні бронеавтомобілів Dingo. ЗСУ потрібні ці машини для контрнаступу на Херсон.
Однак пізніше Німеччина все-таки передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II, а також 50 бронетранспортерів Dingo.
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