Франція відправить до Гази нові медичні засоби та госпіталь

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона зазначили, що Париж відправить до Гази літак із понад 10 тоннами медичного приладдя.

Франція надішле медичну допомогу і друге судно-шпиталь до Сектору Гази на початку тижня.

Про це повідомляє Reuters.

В офісі президента Франції Еммануеля Макрона зазначили, що Париж відправить до Гази літак із понад 10 тоннами медичного приладдя та візьме участь у подібних польотах Європейського Союзу, які відбудуться 23 і 30 листопада.

Також Франція готує до відправки друге шпитальне судно, вертольотоносець Dixmude, який прибуде до Єгипту найближчими днями. Варто зазначити, що в регіоні вже розміщене французьке судно-шпиталь Tonnerre, який близько 60 ліжок і два робочих блоки.

Париж також направить цивільні і військові літаки для евакуації хворих і поранених дітей з Гази.

На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

Раніше повідомлялось, що уряд Ізраїлю та Хамас близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників.