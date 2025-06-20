Франція вкладе €700 млн в альтернативу Starlink

Європейський оператор належить Франції та Британії.

Уряд Франції інвестує 717 млн євро у паризького супутникового оператора Eutelsat - конкурента американського Starlink.

Про це заявив міністр економіки Ерік Ломбард, пише Euractiv.

Через те, що Білий дім займає все більш зневажливу і антагоністичну позицію щодо своїх давніх європейських союзників, зусилля з посилення стратегічної автономії ЄС активізуються з кожним днем, особливо в Парижі.

Французька державна частка "демонструє чіткий намір: позиціонувати супутниковий зв'язок як стратегічний інструмент для просування цифрового і промислового суверенітету у Франції і в усій Європі", написав Ломбард в X 19 червня.

Власність Eutelsat розділена між французькою державою, якій належить 13,6%, та Британією, якій належить 10,9%.

Незабаром частка Франції має зрости до 30%, тоді як частка Великої Британії має зменшитися приблизно до 8%.

Комісія надала безумовний дозвіл люксембурзькій компанії SES на придбання конкурента Intelsat за 2,8 мільярда євро, маючи на меті дати ще одній європейській компанії шанс розробити угруповання телекомунікаційних супутників на низькій навколоземній орбіті.

Такі перегони є важкими, адже американські гравці, такі як Viasat, AST SpaceMobile і дочірня компанія Amazon Kuiper, планують розробити свої власні супутникові угруповання на низькій орбіті. Тим часом китайські державні компанії, такі як China SatNet і Spacesail, також мають амбітні програми розвитку.