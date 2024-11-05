Франція вперше передасть Україні 100 дронів-камікадзе власного виробництва

БпЛА повинні уражати нерухомі цілі, легкі транспортні засоби та живу силу.

Вперше Франція розпочала передачу безпілотників-камікадзе OSKAR для ЗСУ.

Про це повідомив генеральний директор Delair Бастьєн Манчіні для Breaking Defense.

Директор не уточнив додаткову інформацію щодо нових постачань, але сказав, що вони вписуються у часові межі, про які заявляв міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню у жовтні.

"Розроблений на основі безпілотного літального апарату (БпЛА) UX11 компанії Delair і модифікований для інтеграції боєголовки вагою 2,3 кілограма французької компанії KNDS, OSKAR може літати до 45 хвилин і призначений для ураження нерухомих цілей, легких транспортних засобів і живої сили. Боєприпаси, що переносяться в рюкзаку, були обрані як одне з двох рішень для закупівлі за програмою Colibri в березні", - оголосив Манчіні.

Він додав, що що компанія Delair мала шість місяців, аби перетворити демонстраційний зразок на оперативний продукт. Наразі цей етап завершено, тому безпілотники OSKAR доставляються українським військовим.

"Якість, яка нам потрібна, - це залишатися дуже адаптивними і пильними ... тому що поки що у нас є рішення, які працюють, але ... на полі бою все змінюється дуже швидко", - сказав Манчіні.

За словами директора те, що платформа "працює сьогодні", не означає, що "вона буде працювати через три місяці".

Також він сказав, що російські засоби радіоелектронної боротьби продовжують становити "реальну небезпеку" для зброї, яка постачається Україні.

Крім того, раніше стало відомо, що Франція передасть три літаки Mirage 2000 на початку 2025 року.