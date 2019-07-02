Франція вперше з часів Другої Світової відкликає свого посла в Італії

Раніше віце-прем'єр Італії зустрівся з представниками "жовтих жилетів"

Франція відкликає свого посла в Італії для консультацій через "необґрунтовану" критику з боку Риму.

З такою заявою виступило міністерство закордонних справ Франції в четвер, 7 лютого, повідомляє агентство Reuters.

"Уряд французького президента Еммануеля Макрона відкликав свого посла в Римі в четвер безпрецедентно з часів Другої світової війни, заявивши, що йому набридли "системні, безпідставні" атаки італійських політичних лідерів проти Франції", - йдеться в повідомленні.

"Протягом декількох місяців Франція була метою повторних, необґрунтованих нападів і обурливих заяв", - йдеться в заяві МЗС.

"Наявність розбіжностей - це одне, а маніпулювання відносинами з метою виборів - інше", - наголошується в документі.

Заява з боку Парижа прозвучала на тлі недавньої зустрічі віце-прем'єра Італії, лідера партії "Рух п'яти зірок" Луїджі Ді Майо з представниками "жовтих жилетів" у Франції, повідомляє агентство AFP. Напередодні французька влада заявила, що Ді Майо не повинен втручатися у внутрішні справи країни.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Еммануеля Макрона таємно веде підготовку до референдуму, на який планує винести широке коло питань, пов'язаних з тривалими у Франції протестами "жовтих жилетів". Референдум планується провести 26 травня, в день виборів до Європарламенту.