Французькі "жовті жилети" повернулися на вулиці

На цьому тижні демонстранти у французькій столиці планують вшанувати "жовтих жилетів", поранених під час зіткнень з поліцією

Французькі "жовті жилети" у суботу, 2 лютого, виходять на вулиці, щоб утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона 12-й вихідний день поспіль.

У Парижі та інших містах заплановані численні акції протесту, які засуджують економічну політику Макрона, яку критики вважають корисною для багатих, інформує AP.

Цього тижня демонстранти у французькій столиці планують віддати шану "жовтим жилетам", пораненим під час сутичок з поліцією.

Уряд каже, що близько 2000 людей отримали поранення під час акцій протесту, відколи рух розпочався 17 листопада. Принаймні четверо осіб отримали серйозні травми очей. Окремо 10 людей загинули в дорожніх інцидентах, пов'язаних з діями "жовтих жилетів".

Раніше у Парижі зібралася 10-тисячна акція проти насильницьких методів “жовтих жилетів”.