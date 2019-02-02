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Французькі "жовті жилети" повернулися на вулиці

На цьому тижні демонстранти у французькій столиці планують вшанувати "жовтих жилетів", поранених під час зіткнень з поліцією
Французькі "жовті жилети" у суботу, 2 лютого, виходять на вулиці, щоб утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона 12-й вихідний день поспіль.
Французькі "жовті жилети" повернулися на вулиці Фото:протести Франція

У Парижі та інших містах заплановані численні акції протесту, які засуджують економічну політику Макрона, яку критики вважають корисною для багатих, інформує AP.

Цього тижня демонстранти у французькій столиці планують віддати шану "жовтим жилетам", пораненим під час сутичок з поліцією.

Уряд каже, що близько 2000 людей отримали поранення під час акцій протесту, відколи рух розпочався 17 листопада. Принаймні четверо осіб отримали серйозні травми очей. Окремо 10 людей загинули в дорожніх інцидентах, пов'язаних з діями "жовтих жилетів".

Раніше у  Парижі зібралася 10-тисячна акція проти насильницьких методів “жовтих жилетів”.

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02 02 2019 17:28
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