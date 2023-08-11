Уряд Франції рішуче засудив російські удари по Запорізькій області на Півдні України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ці удари знову були спрямовані на житловий район та громадянську інфраструктуру, що суперечить усім принципам міжнародного гуманітарного права, яке росія продовжує порушувати", - заявило міністерство закордонних та європейських справ Франції.

Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, подібні дії є воєнними злочинами і не можуть залишитися безкарними.

В координації зі своїми партнерами Франція продовжує і продовжуватиме свою діяльність щодо посилення військової підтримки України, зокрема, підтримуючи її потенціал протиповітряної оборони. Зрештою, Франція, як і раніше, надає повну підтримку українським та міжнародним судовим органам з метою боротьби з безкарністю за злочини, які вчиняє росія в Україні.