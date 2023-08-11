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Франція слідом за ООН засудила удари рф по запорізькому Reikartz

11 серпня 2023, 11:28
Франція слідом за ООН засудила удари рф по запорізькому Reikartz
Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва
Уряд Франції рішуче засудив російські удари по Запорізькій області на Півдні України.

Про це повідомляє Укрінформ

"Ці удари знову були спрямовані на житловий район та громадянську інфраструктуру, що суперечить усім принципам міжнародного гуманітарного права, яке росія продовжує порушувати", - заявило міністерство закордонних та європейських справ Франції.

Як неодноразово наголошувала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, подібні дії є воєнними злочинами і не можуть залишитися безкарними.

В координації зі своїми партнерами Франція продовжує і продовжуватиме свою діяльність щодо посилення військової підтримки України, зокрема, підтримуючи її потенціал протиповітряної оборони. Зрештою, Франція, як і раніше, надає повну підтримку українським та міжнародним судовим органам з метою боротьби з безкарністю за злочини, які вчиняє росія в Україні.

Нагадажємо, що ООН шокована ударом рф по готелю Reikartz в Запоріжжі.
РосіяФранціяЗапоріжжяракетні удариReikartz

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