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ООН шокована ударом рф по готелю Reikartz в Запоріжжі

11 серпня 2023, 09:05
ООН шокована ударом рф по готелю Reikartz в Запоріжжі
Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва
Організація Об'єднаних Націй в Україні засуджує російську вчорашню ракетну атаку по Запоріжжю черезу яку було пошкоджено готель "Reikartz", де зупинялися співробітники ООН.

Про це йдеться на сайті ООН - Україна

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо", - заявила гуманітарна координаторка ООН Деніз Браун. 

Вона додала, що не раз зупинялась у цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя і її команда використовувала його як базу під час неодноразових поїздок у місто. 

"Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - додала координаторка. 

Кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права, вважає Браун. 

Вона закликала росію "в ім’я людяності" дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.

Також ООН закликала поновити на посаді скинутого президента Нігеру.

 
ReikartzООНЗапоріжжя

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