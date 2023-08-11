ООН шокована ударом рф по готелю Reikartz в Запоріжжі

Організація Об'єднаних Націй в Україні засуджує російську вчорашню ракетну атаку по Запоріжжю черезу яку було пошкоджено готель "Reikartz", де зупинялися співробітники ООН.

Про це йдеться на сайті ООН - Україна.

"Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо", - заявила гуманітарна координаторка ООН Деніз Браун.

Вона додала, що не раз зупинялась у цьому готелі, коли відвідувала Запоріжжя і її команда використовувала його як базу під час неодноразових поїздок у місто.

"Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - додала координаторка.

Кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, "досягла неймовірних обсягів" – і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права, вважає Браун.

Вона закликала росію "в ім’я людяності" дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.

Також ООН закликала поновити на посаді скинутого президента Нігеру.