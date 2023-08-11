Матеріали:
Теми:

ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру

11 серпня 2023, 08:13
ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру
Фото: afp.com
Організація Об’єднаних Націй вимагає звільнити та поновити на посаді президента Нігеру Мохамеда Базума.

Про це повідомив представник Генерального секретаря ООН Фархан Гак, інформує Інтерфакс

"Ми закликаємо до негайного і беззастережного звільнення Мохамеда Базума і поновлення його на посаді глави держави. Наша мета полягає в тому, щоб не допустити заподіяння шкоди обраному президенту Базуму", - заявив Гак.

Він додав, що ООН співпрацює з ЕКОВАС, аби розглянути можливості мирного врегулювання ситуації в Нігері.

В кінці липня частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади. 

Генеральнй штаб збройних сил Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума, а новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

США, Франція, ЄС, Африканський союз, ЕКОВАС засудили військовий переворот. А Малі та Буркіна-Фасо підтримали його. 

Путч в Нігері став 8-им військовим переворотом в країнах Західної та Центральної Африки за останні 3 роки.

ООННігерБазум

Останні матеріали

Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється