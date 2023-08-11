ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру

Організація Об’єднаних Націй вимагає звільнити та поновити на посаді президента Нігеру Мохамеда Базума.

Про це повідомив представник Генерального секретаря ООН Фархан Гак, інформує Інтерфакс.

"Ми закликаємо до негайного і беззастережного звільнення Мохамеда Базума і поновлення його на посаді глави держави. Наша мета полягає в тому, щоб не допустити заподіяння шкоди обраному президенту Базуму", - заявив Гак.

Він додав, що ООН співпрацює з ЕКОВАС, аби розглянути можливості мирного врегулювання ситуації в Нігері.

В кінці липня частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади.

Генеральнй штаб збройних сил Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума, а новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.

США, Франція, ЄС, Африканський союз, ЕКОВАС засудили військовий переворот. А Малі та Буркіна-Фасо підтримали його.

Путч в Нігері став 8-им військовим переворотом в країнах Західної та Центральної Африки за останні 3 роки.