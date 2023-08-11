ООН закликає поновити на посаді скинутого президента Нігеру
Про це повідомив представник Генерального секретаря ООН Фархан Гак, інформує Інтерфакс.
"Ми закликаємо до негайного і беззастережного звільнення Мохамеда Базума і поновлення його на посаді глави держави. Наша мета полягає в тому, щоб не допустити заподіяння шкоди обраному президенту Базуму", - заявив Гак.
Він додав, що ООН співпрацює з ЕКОВАС, аби розглянути можливості мирного врегулювання ситуації в Нігері.
В кінці липня частина службовців президентської гвардії Нігеру виступила проти президента Базума, якого захопили і відсторонили від влади.
Генеральнй штаб збройних сил Нігеру заявив, що військове командування підтримало бійців президентської гвардії, які виступили проти Базума, а новим лідером країни оголосили армійського генерала Абдурахмана Тчіані.
США, Франція, ЄС, Африканський союз, ЕКОВАС засудили військовий переворот. А Малі та Буркіна-Фасо підтримали його.
Путч в Нігері став 8-им військовим переворотом в країнах Західної та Центральної Африки за останні 3 роки.