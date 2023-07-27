Військові Нігеру усунули уряд президента Базума

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоров'я Базума.

Охорона президента Нігеру утримує президента Мохамеда Базума в президентському палаці, який заблокований військовими автомобілями.

Про це в середу повідомили джерела у Службі безпеки країни, повідомляє Reuters.

За кілька годин на національному телебаченні західноафриканської країни виступила група військових, які заявили, що президента було усунено від влади.

Зачитуючи заяву, полковник Амаду Абдраман, який сидів в оточенні дев’ятьох інших офіцерів, сказав, що сили оборони та безпеки вирішили "покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою та погане управління".

Абдрамане сказав, що кордони Нігеру закриті, по всій країні оголошено комендантську годину, а всі установи республіки зачинено.

Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоров’я Базума.

Військове захоплення влади, яке знаменує собою сьомий державний переворот у регіоні Західної та Центральної Африки з 2020 року, може ще більше ускладнити зусилля Заходу допомогти країнам регіону Сахель у боротьбі з джихадистським повстанням, яке поширилося з Малі за останнє десятиліття.

Нігер, який не має виходу до моря, колишня французька колонія, став ключовим союзником західних держав, які прагнуть допомогти в боротьбі з повстанцями, однак вони стикаються зі зростаючою агресією з боку нових хунт, які керують Малі та Буркіна-Фасо.

Нігер також є ключовим союзником Європейського Союзу в боротьбі з нелегальною міграцією з країн Африки на південь від Сахари.

Франція перекинула війська з Малі до Нігеру минулого року після того, як її відносини з тимчасовою владою там зіпсувалися. Вона також вивела спецназ із Буркіна-Фасо на тлі аналогічної напруженості.

Обрання Базума стало першою демократичною передачею влади в державі, яка після здобуття незалежності від Франції в 1960 році пережила чотири військових перевороти.

Сполучені Штати заявляли, що з 2012 року витратили близько 500 мільйонів доларів, на те, щоб допомогти Нігеру зміцнити безпеку. У квітні Німеччина оголосила , що візьме участь у трирічній європейській військовій місії, спрямованій на вдосконалення армії країни

«Базум був єдиною надією Заходу в регіоні Сахель. Франція, США та ЄС витратили значну частину своїх ресурсів у регіоні, щоб зміцнити Нігер та його сили безпеки», — сказав Ульф Лессінг, керівник програми Сахель німецького аналітичного центру Adenauer-Stiftung.

Він додав, що переворот створить можливість для росії та інших гравців поширити свій вплив у Нігері.

Сполучені Штати закликали звільнити Базума, а Європейський Союз, ООН, Франція та інші засудили повстання і заявили, що стежать за подіями із занепокоєнням.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який спілкувався з Базумом у середу, коли його тримали в президентському палаці, заявив, що економічне та безпекове партнерство США з Нігером залежить від продовження демократичного правління в країні.

"Сполучені Штати засуджують спроби затримати або підірвати функціонування демократично обраного уряду Нігеру", — заявив у середу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Він закликав бунтівників звільнити президента Базума з-під варти та утриматися від насильства.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що наразі не ведеться обговорення евакуації американців з Нігеру, і додав, що США чекатимуть на розвиток ситуації.