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росія хоче придбати уранові активи в Нігері

04 червня 2024, 09:38
росія хоче придбати уранові активи в Нігері
Фото:i.lb.ua
Уряд рф намагається заволодіти урановими активами в Нігері, які належать французькій компанії.

Про це повідомляє американський Інституту вивчення війни.

В ISW пишуть, що мають на увазі компанію Orano SA і вважають, що рф може досягти цієї мети.

"росія прагне придбати уранові активи в Нігері, які наразі належать французькій державній компанії Orano SA, і угода про "багатогалузеве співробітництво", підписана Євкуровим та його нігерійськими колегами, може підтримати ці російські зусилля", - йдеться в звіті.

Згідно звіту Інституту вивчення війни, влада рф збільшила свою військову присутність у Нігері, а США у свою чергу, мають намір вивести всі свої війська з країни.

"росія нещодавно збільшила свою військову присутність в Нігері. Африканський корпус Міністерства оборони пф був розгорнутий в Нігері в квітні 2023 року і заявив про свої наміри замінити американські війська на півночі Нігеру, а в травні 2024 року увійшов на базу, де розміщуються американські військовослужбовці в цій країні. США, зокрема, мають намір вивести всі американські війська з Нігеру до 15 вересня 2024 року", - пишуть аналітики.

Про те, що США виведуть війська з Нігеру стало відомо в квітні. 

Нагадаємо, що Минулого року армія Нігеру захопила владу в країні за допомогою перевороту.

 

РосіяНігерУран

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