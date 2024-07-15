Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція виконає зобов'язання щодо передачі Україні винищувачів Mirage

15 липня 2024, 16:35
Франція виконає зобов'язання щодо передачі Україні винищувачів Mirage
Фото: з вільного доступу
Раніше президент Макрон оголосив про передачу літаків Mirage Україні і навчання пілотів у Франції.
Париж чітко дотримується зобов’язань щодо військової підтримки України, зокрема, передачі літаків Mirage 2000-5.
 
Про це з посиланням на посла Французької республіки в Україні Гаеля Весьєра, повідомляє Укрінформ.
 
"Були взяти дуже чіткі зобов’язання з боку французької влади, і вони будуть дотримані, в цьому немає сумніву", – заявив посол. 
 
За його словами, існують певні ліміти часу, які не дозволяють пришвидшити передачу авіаційної техніки.
 
"Йдеться про підготовку льотного і технічного персоналу для цих літаків. Але в цілому, я думаю, що мова йде про кілька місяців", – додав Гаель Весьєр.
 
Про передачу Україні французьких винищувачів Mirage 2000-5 стало відомо у червні. Кількість літаків тоді офіційно не назвали, втім, на думку експертів, мова може йти про приблизно 6 винищувачів Mirage 2000-5. 
 
Навіть попри невелику кількість, спеціалісти вважають, що ці літаки можуть суттєво підвищити потенціал Повітряних сил: в першу чергу, мова йде про боротьбу з російською бойовою авіацією, у тому числі, літаками марки "Су".
 
Mirage 2000 зможе використовуватись і для нанесення ударів по наземних цілях. Зокрема, його можна використовувати у якості носія крилатої ракети SCALP (також відомої як Storm Shadow), яка вже доказала свою ефективність у боротьбі с з росіянами. 

 

Франціявійна в Українівинищувачіросія окупанти

Останні матеріали

Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється