Франція виконає зобов'язання щодо передачі Україні винищувачів Mirage

Раніше президент Макрон оголосив про передачу літаків Mirage Україні і навчання пілотів у Франції.

Париж чітко дотримується зобов’язань щодо військової підтримки України, зокрема, передачі літаків Mirage 2000-5.

Про це з посиланням на посла Французької республіки в Україні Гаеля Весьєра, повідомляє Укрінформ.

"Були взяти дуже чіткі зобов’язання з боку французької влади, і вони будуть дотримані, в цьому немає сумніву", – заявив посол.

За його словами, існують певні ліміти часу, які не дозволяють пришвидшити передачу авіаційної техніки.