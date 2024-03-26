Франція вимагає прискорення виробництва оборонної техніки для підтримки України

Очікується, що ракети Aster вартістю близько 900 мільйонів євро будуть поставлені у 2026 році.

Франція чинить тиск на свою оборонну промисловість з метою прискорення виробництва обладнання для України. Водночас уряд погрожує нав'язати свою волю компаніям, які, на його думку, працюють надто повільно.

Про це пише Bloomberg.

"Вперше я не виключаю використання того, що дозволяє закон. Це означає, що якщо є затримки у виробництві, то ми будемо використовувати запити або право визначати пріоритетність замовлень", — заявив журналістам міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сьогодні 26 березня.

Він додає що, в рамках військового планування Франції дозволяється подавати запити на персонал і запаси виробничих інструментів. Цей процес може забезпечити ефективний контроль уряду над активами компанії або прийняття рішень замість керівництва фірми.

Лекорню також згадав про затримки з виробництвом 200 ракет Aster, які держава замовила минулого року, виготовлених у Франції та Італії консорціумом MBDA. Він сказав, що для деяких постачальників оборонні замовлення можуть бути пріоритетнішими за цивільні. Очікується, що ракети класу "земля-повітря" вартістю близько 900 мільйонів євро будуть поставлені у 2026 році.

"Стає все більш очевидним, що росія становить для нас загрозу. Ми не можемо дозволити собі уявити перемогу росії", — сказав Лекорню, маючи на увазі зусилля Франції з виробництва ракет, гаубиць і боєприпасів для допомоги Україні.

Лекорню запевнив, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, а також істотно збільшить постачання снарядів.

За словами французького урядовця, Франція, Україна та Данія досягли домовленості про оплату постачання Україні САУ Caesar. Крім того, Франція визначила собі за мету поставити цьогоріч 80 тисяч снарядів для 155-мм гармат в Україну, що значно більше в порівнянні з 30 тисячами, які Париж надав Україні з початку війни в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялось, що у президента Франції Еммануеля Макрона є п'ять варіантів відправки військ в Україну, три з яких передбачають їх участь у боях з російськими окупантами.