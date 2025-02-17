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Франція виступає проти повернення росії в G7

17 лютого 2025, 09:49
Франція виступає проти повернення росії в G7
Джерело: varta1.com.u
Вступ москви до G7 є "немислимим".

Про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише французький телеканал TF1.

Глава МЗС Франції відреагував на останні заяви політиків щодо реінтеграції росії до Великої сімки. 

Барро нагадав, що це група найбільш розвинених демократій.

"росія поводиться все менше і менше як демократія, а також робить нападки на інших членів G7, зокрема Францію, у нестриманий і безсоромний спосіб", - заявив він.

G7 - група з таких держав, як США, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада і Японія.

Нагадаємо, що росію прийняли до складу G7, створивши G8, у 1998 році. 

Попри те, шо Міжнародний валютний фонд за економічними показниками зараховував рф до країн, що розвиваються. 

Однак москву вигнали з організації після анексії Криму. 

Днямий Трамп заявив про бажання повернути росію до G7.

 
РосіяG7

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