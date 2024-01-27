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ПОЛІТИКА

Франція закликає Британію допомогти заповнити багатомільярдну діру в ядерних проєктах — FT

27 січня 2024, 17:37
Франція закликає Британію допомогти заповнити багатомільярдну діру в ядерних проєктах — FT
Фото: з вільного доступу
Заплановані у 2016 році проєкти здорожчали майже втричі, що відтерміновує їхнє введення в експлуатацію.

Уряд Франції тисне на Сполучене Королівство, щоб закрити багатомільярдну діру в бюджеті атомних енергетичних проектів, які будує у Британії французький оператор електроенергії EDF.

Про це пише FT.
Заклик до Великобританії зробити внесок, може спричинити напруженість між Парижем і Лондоном після того, як державна компанія EDF визнала, що будівництво нової атомної електростанції в Хінклі-Пойнт у Сомерсеті здорожчає майже втричі.

За оновленими розрахунками компанії, проєкт у Хінклі-Пойнт завершать не раніше 2029 року, тобто на чотири роки пізніше початкової дати, а будівництво двох реакторів може коштувати до 46 млрд фунтів стерлінгів у порівнянні з бюджетом у 18 млрд фунтів стерлінгів у 2016 році.

У відповідь Великобританія заявила, що не вкладатиме готівку в проєкт, мажоритарним акціонером якого є EDF.

Один з керівників EDF повідомив, що французька компанія все ж бере на себе "плату за перевищення витрат". Але Париж нібито наполягає на "глобальному рішенні", яке також охоплюватиме питання фінансування ще одного  проєкту у Великій Британії — Sizewell C.

Нагадаємо, США розмістять ядерну зброю у Британії, щоб протистояти загрозі з боку росії.

Франціяядерна зброяБританія

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