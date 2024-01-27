США розмістять ядерну зброю у Британії, щоб протистояти загрозі з боку росії – The Telegraph

Американська ядерна зброя з’явиться у Британії вперше за 15 років

Сполучені Штати планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії вперше за 15 років через зростаючу загрозу з боку росії.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на документи Пентагону.

Боєголовки планують розмістити на авіабазі RAF Lakenheath (під контролем ВПС США) у графстві Суффолк. Вони можуть бути розгорнуті за допомогою винищувачів F-35.

США вивезли ядерні ракети з Великої Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку москви зменшилася. Повернення американської зброї до Великої Британії є частиною програми НАТО з розвитку і модернізації ядерних об'єктів у відповідь на посилення напруженості у відносинах з кремлем після повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

The Telegraph вивчила документи Пентагону про закупівлі для створення інфраструктури, необхідної для розміщення тактичної ядерної зброї відповідно до британських правил і законів. Документи показують, що Пентагон замовив нове обладнання для бази, в тому числі балістичні щити, призначені для захисту військовослужбовців від нападів на "об'єкти високої цінності". Будівництво нового житлового комплексу для американських військовослужбовців, які працюють на об'єкті, розпочнеться в червні.

Очікується, що в RAF Lakenheath будуть розміщені гравітаційні бомби B61-12, які мають змінну потужність до 50 кілотонн – більш ніж втричі більшу, ніж потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році.

Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ Росії, заявила, що Москва відповість на повернення американської ядерної зброї на британську землю «контрзаходами».

"Якщо цей крок коли-небудь буде зроблений, ми будемо розглядати його як ескалацію, як крок до ескалації, який спрямує події в бік, абсолютно протилежний вирішенню нагальної проблеми виведення всієї ядерної зброї з європейських країн", – сказала вона.

Наразі США мають боєголовки, розміщені в Бельгії, Німеччині, Італії, Туреччині та Нідерландах відповідно до угоди НАТО про спільне використання ядерної зброї. Як заявив представник Пентагону: "Політика США полягає в тому, щоб не підтверджувати і не заперечувати наявність або відсутність ядерної зброї в будь-якому загальному або конкретному місці".

Раніше повідомлялось, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені.