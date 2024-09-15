рф могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети – The Telegraph

Ймовірно, співпраця Ірану та Росії зараз на рівні, небаченому раніше.

Британія та США побоюються, що росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.

Про це пише The Telegraph.

На саміті у Вашингтоні британський прем'єр Кір Стармер і президент США Джо Байден обговорили загрозу від посилення військової співпраці з боку двох найбільших противників Заходу.

Це сталося через кілька днів після того, як стало відомо, що Іран накопичив "значну кількість" збагаченого урану для виготовлення ядерної бомби.