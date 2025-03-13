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ПОЛІТИКА

Франція закликає до арешту російських активів і посилення підтримки України

13 березня 2025, 10:53
Франція закликає до арешту російських активів і посилення підтримки України
Фото: з вільного доступу
Попри запеклі дискусії у парламенті документ був ухвалений 288 голосами.

Національні збори Франції ухвалили резолюцію, в якій закликають посилити підтримку України і арештувати заморожені російські активи.

Про це повідомляє Le Figaro.

Попри запеклі дискусії у парламенті документ був ухвалений 288 голосами.

Ще 54 депутати проголосували проти – це були представники ультралівої "Нескореної Франції" і комуністи. Ультраправе "Національне об’єднання" утрималось.

Резолюція має, по суті, символічне значення, але депутати сподіваються, що вона дасть їм змогу вплинути на лінію уряду, який зараз виступає проти арешту росактивів.

Резолюція закликає ЄС, НАТО та "інші країни-союзники продовжувати і збільшувати свою політичну, економічну та військову підтримку України".

Французькі депутати також внесли до тексту поправку, що закликає ЄС "побудувати незалежну європейську оборону".

Текст резолюції також "закликає Європейський Союз і його держави-члени без зволікання приступити до арешту заморожених російських активів…щоб фінансувати військову підтримку України в її спротиві та відновленні".

Іншими пунктами, які викликали дискусії, були питання імпорту російського газу країнами ЄС, який резолюція закликає "припинити", а також присутність французьких солдатів на українській землі в разі укладення мирної угоди.

Остаточний текст з поправками "заохочує французький уряд та його європейських партнерів вивчити можливість розгортання європейських миротворчих сил в Україні".

Нагадаємо, 12 березня Європарламент прийняв резолюцію, в якій йдеться про те, що Європейський Союз став головним стратегічним союзником України і має допомогти наші державі відстояти своє право на самооборону.

Франціявійнарезолюціяпідтримка України

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