Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція закликає Китай не допомогати росії у війні в Україні

25 листопада 2023, 15:57
Франція закликає Китай не допомогати росії у війні в Україні
Фото: з вільного доступу
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час офіційного візиту до Китаю закликала Пекін не сприяти москві в її війні проти України.

Про це повідомляє AP.

"Франція ще раз підкреслює, що її співпраця з Китаєм має важливе значення для просування справедливого і тривалого миру", - заявила глава МЗС Франції. 

Катрін Колонна закликала Китай продовжувати працювати над своєю мирною пропозицією щодо України, одночасно гарантуючи, що китайські структури не допомагатимуть росії у війні.

"Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не сприяла прямо чи опосередковано незаконним військовим діям росії в Україні", - додала Колонна.

Також стадо відомо, що росія та Китай ведуть таємні переговори про будівництво підводного тунелю з рф до Криму.

 

РосіяФранціяКитайвійна

Останні матеріали

Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється