Франція закликає Китай не допомогати росії у війні в Україні

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час офіційного візиту до Китаю закликала Пекін не сприяти москві в її війні проти України.

Про це повідомляє AP.

"Франція ще раз підкреслює, що її співпраця з Китаєм має важливе значення для просування справедливого і тривалого миру", - заявила глава МЗС Франції.

Катрін Колонна закликала Китай продовжувати працювати над своєю мирною пропозицією щодо України, одночасно гарантуючи, що китайські структури не допомагатимуть росії у війні.

"Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не сприяла прямо чи опосередковано незаконним військовим діям росії в Україні", - додала Колонна.

Також стадо відомо, що росія та Китай ведуть таємні переговори про будівництво підводного тунелю з рф до Криму.