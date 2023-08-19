Франція закликає Китай вплинути на рф щодо війни в Україні

У Парижі вважають, що Китай відіграє важливу роль у переконанні росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна в телефонній розмові з китайським колегою Ваном І відзначила вплив Пекіна на москву, і закликала переконати рф дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України.

Про це повідомляє МЗС Франції.

"Стосовно агресивної війни росії проти України міністр нагадала, що Китай відіграє важливу роль у переконанні росії припинити агресивну війну, і дотримуватися міжнародного права", - йдеться у релізі французького відомства.

Також Колонна наголосила на важливості продовження зусиль щодо подолання наслідків російської агресії, зокрема, для світової продовольчої безпеки.

У МЗС Франції повідомили, що співрозмовники привітали пожвавлення двосторонніх зустрічей та бесід, відзначивши "важливість продовження цієї позитивної динаміки". Крім того, міністри домовилися продовжувати "тісний діалог" з усіх питань.

Данія також закликає Китай "говорити" з росією щодо війни в Україні.