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Франція закликає відправити в Україну військових інструкторів

01 грудня 2024, 15:56
Франція закликає відправити в Україну військових інструкторів
Фото: з вільного доступу
Ці військові в Україні не повинні воювати проти армії рф.

П'ять депутатів з різних політичних груп Франції направили лист міністру оборони країни Себастьяну Лекорню, де закликали відправити військових інструкторів в Україну. 

Про це депутат Фредерік Петі написав в соцмережі X (Twitter).

"Жорстокість бойових дій і зростаючий російський тиск на Донбасі змушують нас вважати, що навчання армії на території Франції та Польщі тепер має продовжуватися на українській землі", - йдеться в дописі. 

Депутат додав, що французькі військові в Україні не повинні воювати проти російської армії, а працювати над підготовкою українських солдатів, які захищають цілісність своєї території. 

Французькі депутати написали, що відповіддю на залучення Росією тисяч північнокорейських військовослужбовців має бути збільшення прямої підтримки України. 

"Оскільки перспективи можливих переговорів стають більш ясними, Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їх поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними Кремлем", - наголосив Петі.

Днями стало відомо, що Франція прискорить передачу винищувачів Mirage Україні.

 

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