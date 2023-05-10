Франція закликає ЄС визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Парламент Франції закликав Європейський Союз офіційно визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Про це повідомляє The Guardian.

"Де б вони не працювали, члени ПВК "Вагнер" поширюють нестабільність і насильство. Вони вбивають і катують. Вони нищать і грабують. Вони залякують і маніпулюють майже безкарно", – заявив голова групи дружби "Франція – Україна" Бенджамін Хаддад.

За словами Хаддада, вагнерівці не були простими найманцями, якими керує апетит до грошей, вони дотримуються широкої стратегії від Малі до України, підтримуючи агресивну політику режиму путіна щодо демократій.

Вчора нижня палата парламенту Франції проголосувала за визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Резолюція також має на меті заохотити 27 членів ЄС внести її в офіційний список терористичних організацій.