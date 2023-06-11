Франція закликала Іран припинити постачати дрони росії
Президент Франції Емманюель Макрон попередив іранського главу держави Ебрагіма Раїсі про наслідки постачання безпілотників до росії.
В телефонній розмові Макрон закликав Іран "негайно припинити" підтримку, яку він надає росії у війні проти України.
Про це повідомляє Reuters.
Французький президент також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми, пише видання.
Британія, Франція, Німеччина, США і Україна заявляють, що постачання іранських безпілотників до Росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.
Вчора Британія вперше звинуватила Іран в постачанні росії боєприпасів.