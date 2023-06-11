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Франція закликала Іран припинити постачати дрони росії

11 червня 2023, 15:58
Франція закликала Іран припинити постачати дрони росії
Фото: DW
Президент Франції Емманюель Макрон попередив іранського колегу Ебрагіма Раїсі про наслідки постачання безпілотників до росії.

Президент Франції Емманюель Макрон попередив іранського главу держави Ебрагіма Раїсі про наслідки постачання безпілотників до росії.

В телефонній розмові Макрон закликав Іран "негайно припинити" підтримку, яку він надає росії у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Французький президент також висловив стурбованість траєкторією розвитку іранської ядерної програми, пише видання.

Британія, Франція, Німеччина, США і Україна заявляють, що постачання іранських безпілотників до Росії порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.

Вчора Британія вперше звинуватила Іран в постачанні росії боєприпасів.

РосіяФранціяІрандрони

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