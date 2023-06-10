Велика Британія вперше звинуватила Іран в постачанні росії боєприпасів

Британія погоджується з оцінкою США.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі звинуватив Іран у постачанні боєприпасів росії, які вона використовує у війні в Україні. Це перше подібне звинувачення з боку британського уряду.

Про це повідомляє Sky News.

"Іран надає росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства мирних жителів в Україні. Натомість росія надає Ірану передові військові технології, фінансову підтримку та поради, які режим може використовувати, щоб погрожувати нашим партнерам на Близькому Сході та придушити протести", - сказав глава британської дипломатії.

Нагадаємо, росія отримала від Ірану сотні бойових безпілотників.