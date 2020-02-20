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Франція закриває свою найстарішу АЕС

«Це є зобов'язанням президента республіки: я підписав розпорядження про закриття станції Фессенайм. Це перший етап французької стратегії переходу від атомної енергії до відновлюваної»
У Франції починається процес закриття найстарішої атомної електростанції країни Фессенайм, яка діє з 1977 року.
Франція закриває свою найстарішу АЕС

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Едуард Філіп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це є зобов'язанням президента республіки: я підписав розпорядження про закриття станції Фессенайм. Це перший етап французької стратегії переходу від атомної енергії до відновлюваної», - заявив глава уряду Франції.

На першому етапі - вже найближчої суботи - буде зупинено один з реакторів АЕС Фессенайм, розташованої на кордоні з Німеччиною.

Повний комплекс робіт із закриття станції планується завершити до 30 червня.

У 2018 році президент Франції Еммануель Макрон затвердив енергетичну стратегію країни з перспективою на 30 років, яка передбачає перехід від енергетики атома до відновлюваних джерел.

План передбачає зупинення до 2035 року 14 з 58 реакторів, які діють загалом на 19 АЕС Франції.

Окрім того, планується до 2022 року закрити всі електростанції, які працюють на вугіллі.

Нагадаємо, що на державному підприємстві "Енергоатом" провели обшуки за фактом закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.

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20 02 2020 12:40
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