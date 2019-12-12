ГПУ заявила про обшуки в "Енергоатомі", підприємство це спростовує
Також обшуки пройшли в місцях роботи та проживання чиновників держпідприємства, які можуть бути причетними до закупівлі обладнання і монтажних робіт для деяких АЕС за завищеними цінами, передає LB.ua.
"За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн гривень, попередньо купивши їх у виробника за вчетверо нижчою ціною. З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговір купівлі-продажу, бухгалтерську і податкову звітність, використано ланцюг підприємств-"транзитерів", - пояснили в Генпрокуратурі.
Слідство встановлює всі деталі злочину, вживає заходів для відшкодування збитків державі.
Згодом в "Енергоатомі" заявили, що ні в київському офісі, ні у відокремлених підрозділах обшуків не було.
Нагадаємо, що Укрзалізниця проводить переговори про купівлю електроенергії у одного виробника - "Енергоатому".
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