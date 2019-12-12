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ГПУ заявила про обшуки в "Енергоатомі", підприємство це спростовує

Обшуки пов'язані із закупівлею обладнання для АЕС за завищеними цінами
На державному підприємстві "Енергоатом" провели обшуки за фактом закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.
ГПУ заявила про обшуки в "Енергоатомі", підприємство це спростовує Фото: Facebook

Також обшуки пройшли в місцях роботи та проживання чиновників держпідприємства, які можуть бути причетними до закупівлі обладнання і монтажних робіт для деяких АЕС за завищеними цінами, передає LB.ua.

"За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн гривень, попередньо купивши їх у виробника за вчетверо нижчою ціною. З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговір купівлі-продажу, бухгалтерську і податкову звітність, використано ланцюг підприємств-"транзитерів", - пояснили в Генпрокуратурі.

Слідство встановлює всі деталі злочину, вживає заходів для відшкодування збитків державі.

Згодом в "Енергоатомі" заявили, що ні в київському офісі, ні у відокремлених підрозділах обшуків не було.

Нагадаємо, що Укрзалізниця проводить переговори про купівлю електроенергії у одного виробника - "Енергоатому".

 

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12 12 2019 15:00
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