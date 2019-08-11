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"Укрзалізниця" планує купувати лише атомну енергію

"Вони - стабільний виробник, ми - стабільний покупець, треба це поєднати"
Укрзалізниця проводить переговори про купівлю електроенергії у одного виробника - "Енергоатому".
"Укрзалізниця" планує купувати лише атомну енергію Євген Кравцов. Фото: uz.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "УЗ", повідомляє "Громадське".

"Я вважаю доцільним дати нам статус базового споживача. Ми споживаємо великі обсяги електроенергії. Ми хотіли б закуповувати цей обсяг безпосередньо у НАЕК Енергоатом, але не можемо, тому що вони продають енергію на енергоринок. Вони - стабільний виробник, ми - стабільний покупець, треба це поєднати", - повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов.

Він зазначив, що наразі Укрзалізниця спільно з Міністерством інфраструктури проводить переговори з Міністерством енергетики та захисту довкілля для того, аби укласти угоду про постачання електрики Енергоатому, тобто тієї, яку виробляють атомні електростанції, безпосередньо на УЗ.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" припинить вантажити пальне на склади, щоб боротися з розкраданнями

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08 11 2019 17:33
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