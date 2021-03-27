Франція запропонувала включити багет до списку спадщини ЮНЕСКО

ЮНЕСКО оголосить про своє рішення наприкінці 2022 року

Франція запропонувала включити багет до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Статус об'єкта нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО спрямований на захист національних традицій, знань і навичок, щоб їх не втратити згодом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними сайту Planetoscope, у Франції щорічно споживається близько 10 мільярдів багетів, але з 1970 року закрилося близько 20 000 пекарень, оскільки покупці йдуть до супермаркетів, де багети, як правило, не виготовляються за допомогою традиційних методів.

Французькі пекарі стверджують, що цей статус захистить мистецтво випікання французького хліба, яке передавалося з покоління в покоління, від плагіаторів з супермаркетів.

Останній список нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже включає коржики з Ірану і Казахстану, а також неаполітанське мистецтво приготування піци.

ЮНЕСКО оголосить про своє рішення наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, що Вавилон включили в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО