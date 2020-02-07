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Франція запросила Україну до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ

Завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752
"Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.", - написав Єнін.
Франція запросила Україну до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці бортових самописців літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який у січні був збитий в Ірані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.", - написав Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

"Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих", - додав Єнін.

Нагадаємо, що Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами через збитий літак МАУ

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02 07 2020 09:07
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