Франція запросила Україну до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ
Франція запросила українських експертів взяти участь у розшифровці бортових самописців літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який у січні був збитий в Ірані.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
"Сьогодні Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня ц.р.", - написав Єнін на своїй сторінці у Facebook.
Він наголосив, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.
"Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих", - додав Єнін.
Нагадаємо, що Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами через збитий літак МАУ
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