Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами через збитий літак МАУ

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду", - сказав Зеленський
Зеленський заявив, що він разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо єдині в чиненні тиску на Іран, щоб він передав бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", який був збитий у січні іранською зенітною системою через кілька хвилин після зльоту в аеропорту Тегерана.
Зеленський пригрозив Ірану міжнародними судами через збитий літак МАУ Фото: з вільних джерел

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може звернутися у міжнародні суди, якщо Іран не буде виконувати обіцяне у справі авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", яка сталася у січні.

Про це він сказав в інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що він разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо єдині в чиненні тиску на Іран, щоб він передав бортові самописці літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України", який був збитий у січні іранською зенітною системою через кілька хвилин після зльоту в аеропорту Тегерана. Зі 176 осіб, загиблих в результаті удару, 55 були канадськими громадянами і 30 - її резидентами.

"Я сподіваюся, що зрештою ми зможемо розраховувати на орієнтовану на результат політику іранського уряду", - сказав Зеленський.

"Тому що вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Йдеться також про їхні [інші] обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні виплатити адекватні компенсації. Вони повинні зробити те, що обіцяли. В іншому разі у нас не буде іншого вибору - і вони знають нашу позицію - окрім як звернутися до міжнародних судів", - наголосив він.

Зеленський заявив, що іранська сторона звинуватила пандемію в затримці доставки бортових самописців до Києва, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми вже досить довго чекаємо".

На минулому тижні Іран заявив, що пандемія коронавірусу, яка призвела до скасування більшості міжнародних рейсів, уповільнила його плани з відправки "чорних скриньок" за кордон.

Читайте також: Трюдо: Іран передасть "чорні скриньки" літака МАУ до Франції "незабаром"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2020 12:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.