Трюдо: Іран передасть "чорні скриньки" літака МАУ до Франції "незабаром"
Іран незабаром надішле до Франції "чорні скриньки" збитого в січні під Тегераном українського літака МАУ, заявив у вівторок на брифінгу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
"Передбачається, що "чорні скриньки" будуть незабаром відправлені до Франції", - заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на щоденному брифінгу, додавши, що пандемія коронавірусу затримала передачу.
"Ми будемо продовжувати чинити тиск на іранський режим разом з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися справедливості, отримати компенсацію для сімей", - додав він.
Трюдо додав, що він підняв питання аналізу "чорних скриньок" в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським кілька днів назад.
Нагадаємо, що в Ірані заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ досі не віддали через пандемію
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вакарчук йде з Ради
- ВІДЕО 100 днів уряду: Шмигаль дає пресконференцію
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі