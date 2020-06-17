Трюдо: Іран передасть "чорні скриньки" літака МАУ до Франції "незабаром"

Трюдо додав, що він підняв питання аналізу "чорних скриньок" в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським кілька днів назад

"Ми будемо продовжувати чинити тиск на іранський режим разом з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися справедливості, отримати компенсацію для сімей", - додав Джастін Трюдо.

Іран незабаром надішле до Франції "чорні скриньки" збитого в січні під Тегераном українського літака МАУ, заявив у вівторок на брифінгу прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

"Передбачається, що "чорні скриньки" будуть незабаром відправлені до Франції", - заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на щоденному брифінгу, додавши, що пандемія коронавірусу затримала передачу.

"Ми будемо продовжувати чинити тиск на іранський режим разом з нашими міжнародними партнерами, щоб отримати відповіді, домогтися справедливості, отримати компенсацію для сімей", - додав він.

Трюдо додав, що він підняв питання аналізу "чорних скриньок" в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським кілька днів назад.

Нагадаємо, що в Ірані заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ досі не віддали через пандемію