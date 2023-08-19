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ПОЛІТИКА

Франція засудила російський ракетний удар по центру Чернігова

19 серпня 2023, 21:09
Франція засудила російський ракетний удар по центру Чернігова
Фото: з вільного доступу
Міністерство закордонних справ Франції також пообіцяло, що продовжуватиме засуджувати дії росії та продовження її агресивної війни проти України.

Міністерство закордонних справ Франції засудило російський ракетний удар по центру Чернігова, в результаті якого загинули семеро людей і майже 130 зазнали поранень. Як зауважило відомство, згідно з міжнародним правом, навмисний обстріл цивільних об'єктів є воєнним злочином.

Про це йдеться в заяві французького МЗС.

"Це ще одна ілюстрація боягузтва та цинізму росії. Франція продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, і продовжуватиме підтримувати українські та міжнародні суди, щоб ці злочини не залишилися безкарними",-йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Франції також пообіцяло, що продовжуватиме засуджувати дії росії та продовження її агресивної війни проти України.

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк також прокоментувала ракетний удар росії по центру Чернігова.

"Жахливі новини про сьогоднішній обстріл історичного центру Чернігова. Невинні чоловіки, жінки та діти, які насолоджувались прекрасною суботою – святом в Україні – ніколи не мали бути вбитими або пораненими", – написала Брінк у X(Twitter).

"російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку росія опустилася, і повинна зупинитися. Разом з народом України ми оплакуємо цю трагедію", – додала дипломатка.

Нагадаємо, що 19 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова. Унаслідок цинічної атаки загарбників загинуло семеро людей і ще понад сотня дістала поранення.

ФранціявійнаЧернігіватака

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