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Франція заявила, що не жертвуватиме своїми рибалками заради угоди з Британією

Переговори між Британією і Європейським союзом з приводу торгової угоди після Brexit ще не завершені, і Франція буде виступати проти будь-якого пакту, який "приносить у жертву" її рибалок.
Франція заявила, що не жертвуватиме своїми рибалками заради угоди з Британією Архів. Фото: ТАСС

Про це заявив у вівторок міністр європейських справ Франції Клеман Бон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Щодо рибальства немає причин поступатися тиску з боку Британії. Ми можемо докласти деяких зусиль, але жертвувати рибальством і рибалками - ні", - сказав Бон, повторивши, що Франція накладе вето на будь-яку угоду, яку вона вважатиме "поганою".

З тих пір як Британія покинула Європейський Союз у січні, кожна сторона закликала іншу піти на поступки, щоб розблокувати торговельну угоду до того, як перехідний період Британії для виходу з блоку закінчиться 31 грудня.

Високопоставлене джерело в уряді Британії заявило в понеділок, що є всі шанси не отримати угоду. В ЄС також говорять, що переговори зробили крок назад.

На питання, чи є ще шанс досягти угоди, Бон відповів: "Я не хочу визнавати провал (переговорів). Думаю, у нас ще є кілька днів на переговори".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на цьому тижні вирушить в Брюссель для особистої зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен в останній спробі врятувати торговельну угоду після Brexit.

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08 12 2020 10:28
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