Франція зберегла відкриті кордони для мандрівників з України - Кулеба
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Франція ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс вакцинації. МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС, аби українці мали максимальну свободу подорожей" - написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.
Зокрема, немає обмежень для в’їзду, якщо громадянин України повністю вакцинований однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволених для використання на території Франції. До їх числа належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.
Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.
Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції тільки при умові пред’явлення документу, що підтверджує "нагальну необхідність" в’їзду до Франції, а також за наявності ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 годин або тесту на антиген, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до в’їзду, пройти тест на антиген в аеропорту Франції після прибуття та дотримуватися 10-денної самоізоляції.
Нагадаємо, що ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей
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