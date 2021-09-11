CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРада Європейського Союзу затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей
Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників
Фото: hyser.com.ua
Відповідна заява є у розпорядженні "Європейської правди".
"Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку вилучили Сінгапур та Україну", - йдеться у заяві.
Необов’язкові поїздки до ЄС із визначених країн або організацій підлягають тимчасовим обмеженням. "Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - зазначається у рішенні.
У "зеленому" списку ЄС наразі залишаються 18 країн.
Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.
В МЗС також публікували детальні роз'яснення, чого очікувати після виключення України із "зеленого списку".
Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців
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09 11 2021 15:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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