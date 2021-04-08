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ЄС наполягає, що США мають скасувати обмеження на поїздки для європейців

Заборона на в'їзд в США для європейських мандрівників зберігається навіть після того, як в червні ЄС зняв обмеження на в'їзд для громадян США
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала США скасувати обмеження на поїздки для громадян ЄС, запроваджені через пандемію.
ЄС наполягає, що США мають скасувати обмеження на поїздки для європейців Фото: Економічна правда

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню RND, опублікованому в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Епідеміологічна ситуація в США і ЄС сьогодні дуже схожа. Ми повинні вирішити проблему якомога швидше, і ми підтримуємо контакт з нашими американськими друзями. Це не повинно затягуватися на декілька тижнів", - сказав фон дер Ляєн.

Її коментарі пов'язані з тим, що заборона на в'їзд в США для європейських мандрівників зберігається навіть після того, як в червні ЄС зняв обмеження на в'їзд для громадян США.

В середині червня ЄС додав США в свій "зелений список", дозволивши в'їзд навіть невакцинованим мандрівникам.

Пізніше в червні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд США розраховує скасувати заборону якомога швидше, але відмовився вказати, коли.

Офіційний представник ЄС минулого тижня назвав заборону на поїздки "величезним розчаруванням". 

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04 08 2021 16:14
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