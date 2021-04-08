ЄС наполягає, що США мають скасувати обмеження на поїздки для європейців
Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню RND, опублікованому в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Епідеміологічна ситуація в США і ЄС сьогодні дуже схожа. Ми повинні вирішити проблему якомога швидше, і ми підтримуємо контакт з нашими американськими друзями. Це не повинно затягуватися на декілька тижнів", - сказав фон дер Ляєн.
Її коментарі пов'язані з тим, що заборона на в'їзд в США для європейських мандрівників зберігається навіть після того, як в червні ЄС зняв обмеження на в'їзд для громадян США.
В середині червня ЄС додав США в свій "зелений список", дозволивши в'їзд навіть невакцинованим мандрівникам.
Пізніше в червні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що уряд США розраховує скасувати заборону якомога швидше, але відмовився вказати, коли.
Офіційний представник ЄС минулого тижня назвав заборону на поїздки "величезним розчаруванням".
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