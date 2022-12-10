Франція збільшить кількість своїх військ у Східній Європі
Про це повідомляеє AFP.
"Рішення Еммануеля Макрона зміцнити нашу оборонну позицію на східному фланзі Європи буде прийнято в рамках зобов’язань Франції щодо НАТО", - сказав Лекорню під час засідання колегії в Сенаті країни (верхня палата парламенту).
Франція відповідає за операції НАТО в Румунії, де в даний час налічується близько 350 солдат разом з бельгійськими та голландськими підрозділами. Цю кількість буде подвоєно в листопаді, і країна також надішле десяток бронетранспортерів і близько 10 бойових танків Leclerc, пізніше уточнило військове джерело агентства.
"Ми також збираємося продовжувати зміцнювати нашу оборонну позицію в Литві, за допомогою додаткових літаків Rafale для патрулювання", - сказав Лекорню.
Раніше повідомлялось, що Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar.
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