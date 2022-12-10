Франція збільшить кількість своїх військ у Східній Європі

Міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив у вівторок, що найближчими тижнями Франція розгорне більше військ і техніки в Румунії та посилить свою присутність в інших країнах Східної Європи на тлі війни в Україні

Про це повідомляеє AFP.

"Рішення Еммануеля Макрона зміцнити нашу оборонну позицію на східному фланзі Європи буде прийнято в рамках зобов’язань Франції щодо НАТО", - сказав Лекорню під час засідання колегії в Сенаті країни (верхня палата парламенту).

Франція відповідає за операції НАТО в Румунії, де в даний час налічується близько 350 солдат разом з бельгійськими та голландськими підрозділами. Цю кількість буде подвоєно в листопаді, і країна також надішле десяток бронетранспортерів і близько 10 бойових танків Leclerc, пізніше уточнило військове джерело агентства.

"Ми також збираємося продовжувати зміцнювати нашу оборонну позицію в Литві, за допомогою додаткових літаків Rafale для патрулювання", - сказав Лекорню.

Раніше повідомлялось, що Макрон підтвердив плани поставок Україні додаткових гаубиць Caesar.