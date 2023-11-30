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ПОЛІТИКА

Франція збільшить постачання боєприпасів до України

30 листопада 2023, 14:53
Франція збільшить постачання боєприпасів до України
Фото: з вільного доступу
Франція є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення.

Франція продовжить надавати військову допомогу Україні у 2024 році. У тому ж числі збільшить постачання боєприпасів.

Про це повідомляє голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док, якого цитує пресслужба Міністерства оборони.

Під час зустрічі української та французької делегацій у Києві, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Україна вже отримала кошти на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Зокрема він подякував Франції за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем та наголосив на важливості збільшити кількість гармат.

Зокрема сторони розглянули можливість посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між Україною та Францією.

"Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", - заявив Жан-Франсуа Док.

Франція є одним із головних союзників України, який підтримав нашу країну на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Протягом війни Париж надає нам не лише гуманітарну, але й військову допомогу.

Нещодавно президент Чехії Петр Павел пригадав Заходу невиконані обіцянки на тлі недостатнього постачання військової техніки до України.

Франціябоєприпасивійна в Україні

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