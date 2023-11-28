Захід не дотримався своїх обіцянок щодо постачання українцям артилерійських боєприпасів – президент Чехії

Петер Павел нагадав Заходу про невиконані обіцянки Україні.

Президент Чехії Петр Павел пригадав Заходу невиконані обіцянки на тлі недостатнього постачання військової техніки до України.

Про це він сказав в інтер'ю Corriere della Sera.

Чеський лідер, зокрема, пригадав, що після постачання Storm Shadowsз Британії та аналогічних ракет з Франції, Україна очікувала отримати німецькі Taurus. Проте, Берлін досі не вирішив, чи постачати ці ракети, чи ні.

"На жаль, наших постачань військової техніки недостатньо для того, щоб Україна могла продовжувати операцію високої інтенсивності. Ми не дотрималися своїх обіцянок щодо постачання українцям артилерійських боєприпасів, тренування для F 16 почалися не так швидко, як мали б", – сказав він.

За його словами, це створює дисбаланс в обіцянках щодо надання зброї.

Петр Павел закликав Захід не послаблювати підтримку України, інакше наступний рік буде більш сприятливим для росії.