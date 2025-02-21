Франція може збільшити витрати на оборонку до 5% ВВП

Це станеться в разі, якщо США вирішать не захищати Європу через НАТО.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив перед парламентськими фракціями і групами ідею збільшення військових витрат Франції з 2,1% до 5% ВВП.

Така можливість розглядається у випадку, якщо США вирішать не захищати Європу через НАТО.

Про це повідомляє France Inter, посилаючись на учасників зустрічі.

Макрон сказав, що ми вступаємо в нову еру.

"Ризик є. Ми вступаємо в час, коли нам доведеться вкладати ще більше коштів, як у Франції, так і в Європі, щоб зміцнити нашу оборону і безпеку", - сказав французький президент.

На питання про цифру в 5% він відповів, що не знає, чи 5% є достатньою цифрою для Франції, але в будь-якому разі нам доведеться підвищувати ці витрати.

Макрон не виключає запуск накопичувального механізму для підтримки фінансування оборонних програм.

"Ми вступаємо в час, коли кожен із нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та Республіки", і в цьому сенсі такий механізм накопичень був би "дуже хорошою ідеєю", - додав він.

Президент наголосив, що не має наміру вводити війська в Україну.

"Натомість ми розглядаємо надсилання сил для гарантування миру після того, як про нього буде досягнуто угоди", – підсумував він.

Також відомо, що Латвія з 2026 року витрачатиме 4% ВВП на оборону.