Франція може збільшити витрати на оборонку до 5% ВВП
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив перед парламентськими фракціями і групами ідею збільшення військових витрат Франції з 2,1% до 5% ВВП.
Така можливість розглядається у випадку, якщо США вирішать не захищати Європу через НАТО.
Про це повідомляє France Inter, посилаючись на учасників зустрічі.
Макрон сказав, що ми вступаємо в нову еру.
"Ризик є. Ми вступаємо в час, коли нам доведеться вкладати ще більше коштів, як у Франції, так і в Європі, щоб зміцнити нашу оборону і безпеку", - сказав французький президент.
На питання про цифру в 5% він відповів, що не знає, чи 5% є достатньою цифрою для Франції, але в будь-якому разі нам доведеться підвищувати ці витрати.
Макрон не виключає запуск накопичувального механізму для підтримки фінансування оборонних програм.
"Ми вступаємо в час, коли кожен із нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та Республіки", і в цьому сенсі такий механізм накопичень був би "дуже хорошою ідеєю", - додав він.
Президент наголосив, що не має наміру вводити війська в Україну.
"Натомість ми розглядаємо надсилання сил для гарантування миру після того, як про нього буде досягнуто угоди", – підсумував він.
Також відомо, що Латвія з 2026 року витрачатиме 4% ВВП на оборону.