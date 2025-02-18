Латвія з 2026 року витрачатиме 4% ВВП на оборону
У вівторок, 18 лютого, уряд Латвії ухвалив рішення витратити на оборону щонайменше 4% валового внутрішнього продукту країни з наступного року.
Про це повідомляє портал Латвійського Радіо і телебачення LSM.lv.
На пресконференції після засідання уряду премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня підтвердила збільшення оборонних витрат.
"Бачачи цілі НАТО, ми розуміємо, що нам доведеться шукати шляхи, щоб з наступного року витрачати не менше 4% ВВП, але вже в найближчі кілька років ми повинні рухатися до 5%", – сказала вона.
Сіліня додала, що для збільшення частки бюджету, яка виділяється на оборону, доведеться переглянути бюджети всіх міністерств, а не тільки Міністерства оборони.
За її словами, фінансування для збільшення оборонних витрат Латвії має надійти з кількох джерел, включно із Євросоюзом.
Кілька днів тому ми писали, що Латвія заборонить туристичні поїздки до росії і білорусі.