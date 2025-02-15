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Латвія заборонить туристичні поїздки до росії і білорусі

15 лютого 2025, 12:49
Латвія заборонить туристичні поїздки до росії і білорусі
Фото: travel-profi.ru
Під забороною будуть організовані туристичні поїздки.

Уряд Латвії хоче обмежити туристичні поїздки своїх громадян до росії та білорусі на тлі загрози від російських спецслужб. 

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Днями парламент Латвії почав розглядати законопроект, який забороняє туристичним агентствам надавати туристичні послуги на території рф та бр. 

Причиною цього стали ризики порушень прав громадян Латвії в цих країнах, а також загроза їх вербування в якості шпигунів. 

"Поїздки до росії та білорусі наразі є питанням безпеки. Ми не можемо допустити, щоб і надалі організовувалися поїздки на відпочинок, і автобуси, наповнені нашими громадянами, їхали до країн, які відкрито висловлюють бажання окупувати Латвію", – каже депутат від партії "Нова єдність Гатіс Лієпінш.

Депутат сказав, що минулого року росія заарештувала 30 громадян Латвії, а можливості латвійських інституцій допомогти в таких випадках "дуже обмежені".

Також днями ми писали, що уряд Латвії планує передати Україні батальйонний комплект бронетранспортерів.

 

РосіяБілорусьЛатвіятуризм

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