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Влада Франції змінила умови підйому на Монблан

Французька влада заборонила альпіністам підніматися на Монблан, якщо вони не забронювали номер в одному з притулків на схилах найвищої вершини Європи, в рамках заходів безпеки, пов'язаних з переповненістю
Альпійська вершина приваблює майже 25 000 альпіністів щороку, але щоденні натовпи призвели до сутичок між людьми і зростання кількості незаконних кемпінгів.
Влада Франції змінила умови підйому на Монблан Фото: з відкритих джерел

Починаючи з суботи, люди, які сподіваються піднятися на гору 4,810 метрів за стандартним маршрутом, повинні забронювати номер в одному з трьох притулків, якщо їх сходження включає ночівлю, йдеться у "Європейська правда" з посиланням на France24.

П'ятнадцять альпіністів загинули на Монблані під час торішнього альпіністського сезону, що спонукало чиновників почати обмежувати доступ до найпопулярнішого маршруту на тлі побоювань про переповненість і зсуви.

Погрози на адресу доглядачів притулків, а також погані і умови з огляду на їх перенаселеність спонукали владу оголосити нові правила, які будуть діяти до кінця альпіністського сезону у вересні.

Альпіністи, спіймані на маршруті, ризикують двома роками в'язниці і штрафом в 300 000 євро.

Нові правила запроваджені на Монблані на тлі різкого збільшення смертей на Евересті. Там внаслідок великої черги днями загинуло вже дев'ятеро людей.

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01 06 2019 16:30
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