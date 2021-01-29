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Француз переміг у навколосвітніх перегонах після того, як врятував суперника

У морі він провів вісімдесят днів
Французький шкіпер Яннік Беставен виграв "Вандей Глоб" - навколосвітні перегони яхтсменів-одинаків без зупинок і без сторонньої допомоги.
Француз переміг у навколосвітніх перегонах після того, як врятував суперника Фото: Twitter Yannick Bestaven

Він був третім моряком, який перетнув фінішну пряму у французькому муніципалітеті Ле-Сабле-д'Олон, повідомляє "Громадське". Але присяжні присудили йому компенсацію часу - 10 годин 15 хвилин - за допомогу в порятунку постраждалому конкуренту Кевіну Ескоф'є на початку перегонів.

Так, у листопаді Ескоф'є був змушений залишити свою яхту біля мису Доброї Надії у Південній Африці й провести на рятувальному плоті більш як 11 годин. Врешті-решт його врятував найближчий конкурент на місці події.

Відтак 48-річний Яннік Беставен завершив перегони за 80 днів, 13 годин, 59 хвилин і 46 секунд після того, як була врахована його роль у рятувальній операції.

Фото: Twitter Yannick Bestaven

"Я ніби живу уві сні або у мене галюцинації. Ви йдете до цього в повній самоті, до цього свята, до цих вогнів, до цих людей, які перебувають там, попри складний контекст. Я не розумію, що відбувається. Я все ще беру участь у перегонах. Це моя дитяча мрія", - розповів він.

Більше про перегони

"Вандей Глоб" - навколосвітні перегони яхтсменів-одинаків без зупинок і без сторонньої допомоги. Перегони в 1989 році заснував Філіп Жанто, а з 1992 року їх проводять кожні чотири роки.

Старт і фініш перегонів проходить у Франції в містечку Ле-Сабль-д'Олонн (Вандея, Франція). Учасники повинні пройти мис Доброї Надії, мис Лувін, мис Горн - всього більш як 30 тисяч морських миль, водночас вони не мають права заходити в порти, а команди, які залишаються на суші, не можуть їх підтримувати. Шкіпери повністю покладаються на свої навички плавання.

Перегони вважаються найскладнішими у світі та є серйозним випробуванням яхтсменів на витривалість, тому розглядаються багатьма фахівцями як найжорсткіші з океанських регат. За весь час у перегонах загинули двоє спортсменів: британець Найджел Бержес (у 1992 році) та канадець Ґеррі Руфс (1997).

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29 01 2021 10:11
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