Француз переміг у навколосвітніх перегонах після того, як врятував суперника
Він був третім моряком, який перетнув фінішну пряму у французькому муніципалітеті Ле-Сабле-д'Олон, повідомляє "Громадське". Але присяжні присудили йому компенсацію часу - 10 годин 15 хвилин - за допомогу в порятунку постраждалому конкуренту Кевіну Ескоф'є на початку перегонів.
Так, у листопаді Ескоф'є був змушений залишити свою яхту біля мису Доброї Надії у Південній Африці й провести на рятувальному плоті більш як 11 годин. Врешті-решт його врятував найближчий конкурент на місці події.
Відтак 48-річний Яннік Беставен завершив перегони за 80 днів, 13 годин, 59 хвилин і 46 секунд після того, як була врахована його роль у рятувальній операції.
Фото: Twitter Yannick Bestaven
"Я ніби живу уві сні або у мене галюцинації. Ви йдете до цього в повній самоті, до цього свята, до цих вогнів, до цих людей, які перебувають там, попри складний контекст. Я не розумію, що відбувається. Я все ще беру участь у перегонах. Це моя дитяча мрія", - розповів він.
Більше про перегони
"Вандей Глоб" - навколосвітні перегони яхтсменів-одинаків без зупинок і без сторонньої допомоги. Перегони в 1989 році заснував Філіп Жанто, а з 1992 року їх проводять кожні чотири роки.
Старт і фініш перегонів проходить у Франції в містечку Ле-Сабль-д'Олонн (Вандея, Франція). Учасники повинні пройти мис Доброї Надії, мис Лувін, мис Горн - всього більш як 30 тисяч морських миль, водночас вони не мають права заходити в порти, а команди, які залишаються на суші, не можуть їх підтримувати. Шкіпери повністю покладаються на свої навички плавання.
Перегони вважаються найскладнішими у світі та є серйозним випробуванням яхтсменів на витривалість, тому розглядаються багатьма фахівцями як найжорсткіші з океанських регат. За весь час у перегонах загинули двоє спортсменів: британець Найджел Бержес (у 1992 році) та канадець Ґеррі Руфс (1997).
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